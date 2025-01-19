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ВСУ стягивают технику НАТО к Судже в Курской области в связи с приближающейся инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает «Лента.ру».
По мнению парламентария, Зеленский, вероятно, готовит козырную карту в случае подготовки каких-то переговоров, «а козырная карта — это Курская область». Чепа отметил, что на сегодняшний день порядка 70% территорий российского региона, которые ранее были захвачены ВСУ, уже освобождены.
Депутат добавил, что украинские боевики всеми силами пытаются сохранить свое присутствие в данном населенном пункте.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Депутат добавил, что украинские боевики всеми силами пытаются сохранить свое присутствие в данном населенном пункте.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова