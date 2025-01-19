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В России высказались о стягивании ВСУ техники НАТО к Судже

Депутат ГД Чепа связал стягивание техники НАТО к Судже с инаугурацией Трампа
Фото: iStock/Alex Kochev

Фото: iStock/Alex Kochev

ВСУ стягивают технику НАТО к Судже в Курской области в связи с приближающейся инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает «Лента.ру».
По мнению парламентария, Зеленский, вероятно, готовит козырную карту в случае подготовки каких-то переговоров, «а козырная карта — это Курская область». Чепа отметил, что на сегодняшний день порядка 70% территорий российского региона, которые ранее были захвачены ВСУ, уже освобождены.

Депутат добавил, что украинские боевики всеми силами пытаются сохранить свое присутствие в данном населенном пункте.



Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Дубинский: Договор о вековом партнёрстве утратит силу после выборов на Украине
19 января 2025, 18:54

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

После выборов на Украине соглашение о вековом партнерстве с Великобританией потеряют силу. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Сейчас парламентарий находится в СИЗО по обвинению в государственной измене и в своём телеграм-канале даёт едкие и язвительные комментарии по поводу происходящего на Украине и в мире.

«Я извиняюсь, а Величайший (Владимир Зеленский — прим. ред.) подписал столетнее соглашение как кто? С таким же успехом можно подписывать стены в общественном туалете», — написал депутат.

По словам Дубинского, все заключаемые сейчас соглашения являются просто макулатурой, так как они будут немедленно денонсированы сразу после выборов на Украине.

Премьер-министр Великобритании Ким Стармер пообещал новые поставки оружия в ВСУ в рамках партнерства. Он анонсировал передачу мобильной системы ПВО, которая была разработана специально с учетом потребностей Украины, и 150 артиллерийский орудий производства Sheffield Forgemasters.

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19 января в небе над Курской областью сбиты две украинские ракеты
19 января 2025, 18:16

Фото: istockphoto/bpawesome

Киевский режим продолжает ежедневные попытки нанесения ударов по городам и объектам на территории российских регионов. Сегодня, 19 января, дежурные силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты в небе над Курской областью.
Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба. Сообщение об уничтожении первой ракеты было опубликовано в 16:23 по московскому времени, а второй — в 17:15. Оперативный штаб поблагодарил бойцов ПВО за отлично выполненную работу.

Российские войска наступают в Курской области на всех направлениях. Более 60% ранее оккупированной ВСУ территории Курской области уже освобождено, сообщило Министерство обороны РФ 17 января.

Ранее сообщалось о прибытии под Суджу элитного подразделения украинской армии — 73-го полка сил специальных операций (ССО). Кроме того, зафиксировано массовое передвижение военной техники НАТО в тех местах. Это может говорить о подготовке ВСУ к новому наступлению.

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#курская область
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«Гебельс капут!»: Под Курахово уничтожен медийный украинский солдат
Под Курахово уничтожен медийный солдат ВСУ с позывным Гебельс
19 января 2025, 17:12

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Российские бойцы у Курахово ликвидировали банду нацистов из ВСУ. Среди них оказался боевик с позывным Гебельс, последователь Гитлера, сделавший своим позывным фамилию главного пропагандиста нацистской Германии.
Раньше украинский военнослужащий направо и налево раздавал интервью журналистам, в которых рассказывал, что преклоняется перед идеями Третьего рейха. Именно этим он объяснял выбор позывного. При этом осталось неясным, куда при переводе с немецкого на украинский делась еще одна «б» из фамилии министра пропаганды гитлеровского правительства.

Военнослужащие российских войск показали каску Гебельса и нашивку с позывным с его экипировки. У еще одного боевика из ликвидированной группировки на форме обнаружена нашивка со шведским флагом. Скоро оба встретятся в аду со своими кумирами из нацистской Германии.

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Российские военные освободили Воздвиженку в ДНР
Группировка «Центр» освободила населенный пункт Воздвиженка в ДНР
19 января 2025, 12:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Подразделения группировки «Центр» ВС РФ освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, также российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 66 дронов ВСУ и 3 снаряда HIMARS. Уточняется, что за сутки противник потерял в зоне группировки войск «Центр» до 535 боевиков и два БТР.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Daily Express: В перспективе РФ останется единственным победителем в конфликте
19 января 2025, 11:48

Фото: istockphoto/IherPhoto

Россия останется единственным победителем в украинском конфликте, если рассматривать долгосрочную перспективу. Сейчас это признают даже на Западе.
В частности, о неизбежной победе России в вооружённом противостоянии на Украине написал обозреватель издания Daily Express. В публикации отмечается, что Украина теряет военнослужащих и территории с «пугающей скоростью». Истощённые и деморализованные украинские войска физически не могут противостоять частям армии России, которые продолжают наступление в Донбассе.

Автор материала также отмечает, что на фоне военных поражений, экономической разрухи и усталости союзников от необходимости постоянно помогать Киеву, Украина сама заговорила о необходимости мирного урегулирования конфликта, чего ещё недавно невозможно было представить.

Возможно, после инаугурации 20 января избранный президент США Дональд Трамп сумеет подвигнуть конфликтующие стороны к мирным переговорам. Однако ему не удастся завершить конфликт за 24 часа, как он намеревался ранее, заключает обозреватель.

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SHOT: ВСУ перебросили в Курскую область элитный 73-й полк ССО
19 января 2025, 11:30

Фото: istockphoto/Olena_Z

Российские военные в Курской области фиксируют массовое передвижение техники НАТО, находящейся на вооружении ВСУ. Кроме того, командование перебросило туда элитный 73-й полк сил специальных операций (ССО).
За минувшие сутки российские военнослужащие в Курской области уничтожили более 130 солдат ВСУ, сообщает телеграм-канал SHOT. Ещё шестеро были взяты в плен. Разведка отмечает стягивание большого количества бронированной техники противника в район Суджи. Кроме того, там идёт формирование как минимум трёх батальонных групп.

То, что в российский регион завезён 73-й полк ССО Украины говорит о том, что противник, вероятно, готовится к проведению крупной наступательной операции. В 2024 году подразделения этого полка неоднократно пытались высадиться на острова в Херсонской области, в том числе на Тендровскую косу. Однако это сделать не удалось, а часть понесла серьёзные потери.

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Окружение ВСУ под Великой Новосёлкой и городом Суджи, стремительное наступление российских военных под Покровском: последние новости СВО
19 января 2025, 11:16

Фото: iStock/bruev

Российские военные продолжают уверенно контролировать ситуацию на поле боя, методично ликвидируя технику и живую силу противника на всей линии фронта. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
Подробности читайте в материале «Радио 1».

Курская область


В Курской области сохраняется напряжённая обстановка. Однако российские войска успешно атакуют противника с разных направлений, постепенно замыкая котел вокруг Суджи. В данный момент сражения разворачиваются в непосредственной близости от Суджи — единственного крупного населённого пункта в Курской области, который всё ещё находится под властью неприятеля. Текущая ситуация в этом районе позволяет предположить, что в ближайшее время в Судженском котле может оказаться значительное количество военнослужащих ВСУ. Российские военные подобрались к городу на расстояние четырех километров.

В районе Малой Локни и Погребков развернулись ожесточённые боевые действия. Российские военные атаковали позиции украинской армии в окрестностях посёлка Викторовка, а также в районе Погребка, который находится рядом с железной дорогой, и хутора Марьевка. В ходе боевых действий российским штурмовым группам удалось занять несколько позиций, оккупированных ВСУ в районе Погребок, а также приблизиться к населённым пунктам Орловка и Викторовка.

Угледарское направление


Вооружённые силы Российской Федерации успешно продвигаются в направлении населённого пункта Великая Новосёлка. Близлежащие населенные пункты Нескучное, Времевка, Мокрые Ялы уже находятся под контролем ВС РФ. В настоящее время военнослужащие ВСУ, дислоцированные в Великой Новосёлке, оказались в полуокружении.

Российскими войсками перекрыты пути снабжения ВСУ, а узкий коридор отступления через лесополосы на северо-западе находится под обстрелом российской артиллерии. Вооружённые силы Российской Федерации проводят операцию по захвату населённого пункта Великая Новосёлка с трёх направлений, постепенно сужая кольцо окружения. В настоящее время ВСУ вынужденно отошли за р. Кашлагач.

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Кураховское направление


Подразделения российской армии успешно продвигаются в районе реки Сухие Ялы. Они вытесняют украинские войска с северного берега реки, занимая позиции на восточной окраине населённого пункта Дачное.

Российские войска с высокой скоростью продолжают продвигаться на юг от населённого пункта Дачное. Захвачен стратегический пункт, находящийся к западу от Янтарного. Это дало возможность российским силам продвигаться вперёд и укрепляться на юго-восточном направлении, где украинские войска стараются сохранить свои позиции.

Покровское направление


Вооружённые силы Российской Федерации продолжают укреплять позиции на южном направлении, создавая основу для возможных наступательных действий на северных границах города Покровск. В то же время российские войска продолжают атаковать позиции противника как на западных, так и на восточных окраинах города, прорывая их оборону.

На западе российские войска заняли позиции в Котлино, установив контроль над шахтой №2. Это место имеет важное стратегическое значение для укрепления российских позиций и оказания давления на противника. К югу от Покровска официально подтверждено освобождение населённого пункта Петропавловка. Успех сопровождается наступлением российских войск в направлении Днепропетровской области. Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации продвинулись на три километра между Петропавловкой и Славянкой, что говорит о высокой скорости продвижения.

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Дрон «Князь Вандал» станет полностью российским
Директор НПЦ «Ушкуйник» Чадаев: дрон «Князь Вандал» станет полностью российским
19 января 2025, 08:39

Фото: iStock/vadimrysev

Российские специалисты работают над импортозамещением компонентов оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский». Об этом сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передает ТАСС.
Он отметил, что аппарат будет полностью состоять из российских компонентов. По словам Чадаева, соответствующую задачу могут выполнить уже в этом году.

В настоящее время работа также нацелена на то, чтобы финальное изделие производилось в РФ не в одном месте, а сразу в нескольких, подчеркнул директор НПЦ «Ушкуйник».

Напомним, FPV-дрон с оптоволоконной связью «Князь Вандал Новгородский» был создан специалистами НПЦ «Ушкуйник». Его успешные испытания состоялись в августе прошлого года, когда ВСУ вторглись в Курскую область.

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Мирошник прокомментировал информацию о зверствах ВСУ в Курской области
Мирошник: зверства ВСУ в Курской области показывают истинное лицо режима Киева
19 января 2025, 07:41

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Увечья на найденных в освобожденном селе Русское Поречное Курской области телах стали свидетельством истинного лица режима Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Дипломат отметил, что в Курской области украинская сторона оставила «след нацистов».

«Это зверства, от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского», — подчеркнул Мирошник.

По его словам, на Западе закрывают глаза на преступления украинских боевиков, а также блокируют попытки международных расследований.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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