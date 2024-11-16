NYT: россиянина могут сделать спецпосланником Трампа по Украине

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Россиянина Бориса Эпштейна, прожившего в стране 11 лет, могут сделать спецпосланником новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на информаторов.
«Несколько человек в самолете, по-видимому, были шокированы такой идеей», — сказано в материале.Авторы добавили, что Эпштейн сам проявил инициативу, когда Трамп летел на встречу с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом.
Трамп «слушал с явным интересом и не отклонил предложение, хотя и не пообещал ничего». Причем республиканца не шокировало предложение Эпштейна, резюмировали обозреватели.
Эпштейн родился в 1982 году и жил в Союзе, а затем в РФ до 1993 года.
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Никита Кротов