Российские инженеры создали дрон «Дилдолет» из частей украинских БПЛА

Фото: iStock / Olena Bartienieva

Российские инженеры разработали новый дрон-перехватчик под названием «Дилдолет». Как сообщает Mash, название связано с внешним сходством и использованием большинства запчастей от сбитых украинских беспилотников.



Разработка дрона заняла меньше недели: инженеры использовали электронику сбитых украинских БПЛА и печатали детали на 3D-принтере. Стоимость такого аппарата — около 1,5 тыс. рублей, тогда как сборка с нуля обойдется в 20-40 тыс. рублей.

В ближайшем будущем инженеры планируют усовершенствовать систему наведения дрона, используя наработки ВСУ, и затем произвести новую партию аппаратов.

Виктория Иванченко

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