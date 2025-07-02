Российские инженеры создали дрон «Дилдолет» из частей украинских БПЛА
Российские инженеры разработали новый дрон-перехватчик под названием «Дилдолет». Как сообщает Mash, название связано с внешним сходством и использованием большинства запчастей от сбитых украинских беспилотников.
Разработка дрона заняла меньше недели: инженеры использовали электронику сбитых украинских БПЛА и печатали детали на 3D-принтере. Стоимость такого аппарата — около 1,5 тыс. рублей, тогда как сборка с нуля обойдется в 20-40 тыс. рублей.
В ближайшем будущем инженеры планируют усовершенствовать систему наведения дрона, используя наработки ВСУ, и затем произвести новую партию аппаратов.
Читайте также: