Владимир Зеленский
Нардеп Марьяна Безуглая считает, что США совместно с РФ могут физически устранить Владимира Зеленского.
Безуглая заявила, что США и Россия собираются заменить Зеленского на более сговорчивую фигуру для капитуляции. Для этого рассматривается сразу несколько кандидатов на пост украинского президента.
Она подчеркнула, что на Украине нельзя допустить выборов во время военного положения. По ее словам, необходимо держаться и бороться, «пока в России не начнутся процессы распада в 2026 году».
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«Все эти движения направлены на то, чтобы посадить в кресло президента удобного, который вернет Украину к вассалитету и не будет оказывать сопротивления. Разделенную между США и Россией Украину. Не исключаю, что Зеленского попытаются убрать физически», — написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что на Украине нельзя допустить выборов во время военного положения. По ее словам, необходимо держаться и бороться, «пока в России не начнутся процессы распада в 2026 году».
«Капитулировать сейчас — капитулировать навсегда. Спасенная снова Россия уничтожит нас, не повторяя ошибок», — заключила Безуглая.
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Элина Позднякова