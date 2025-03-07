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Российские войска продолжают наступление в Запорожской области и районе Курахово, в то время как позиции Вооруженных сил Украины на Покровском направлении подверглись атаке бомбами ФАБ-500. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
Одним из значительных достижений российских сил за последние дни стало установление полного контроля над основными и вспомогательными дорогами, ведущими в Суджанский район. Это действие практически парализовало логистику украинских войск в данном регионе. В настоящее время у ВСУ остались только два маршрута для передвижения, оба из которых находятся под постоянным наблюдением российских сил с воздуха и частично заблокированы уничтоженной техникой.
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Ситуация для украинских войск ухудшается из-за неблагоприятных погодных условий. С наступлением тепла проселочные дороги в приграничных районах становятся непроходимыми из-за грязи, что делает отступление с тяжелой техникой практически невозможным. Тем не менее, командование ВСУ не отдает приказа об отходе, а вместо этого сосредоточивает силы на новых контратаках, которые не приносят результатов.
На западном фланге российские подразделения продолжают операцию по зачистке лесных полос вдоль государственной границы, продвигаясь между населенными пунктами Свердликово и Лебедевка. В самой Лебедевке продолжаются бои на восточной окраине и в окрестных лесах, где противник пытается удержать свои позиции.
Покровское и Константинопольское направления
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На Покровском направлении украинские войска ведут контратакующие действия, с тяжелыми боями в районах Песчаного, Шевченко и Елизаветовки. На Константинопольском направлении продолжаются интенсивные бои в окрестностях населенных пунктов Разлив и Богатырь.
Запорожское направление
На Запорожском фронте десантники ВС РФ продолжают наступление на село Пятихатки, несмотря на сопротивление противника. ВСУ располагает хорошо подготовленными огневыми позициями и подземными ходами. Ситуация остается сложной, также продолжаются атаки в направлении Щербаков.
Купянское направление
На юге Купянского направления ВС РФ форсировали реку Оскол в районе Кругляковки и высадились в Сеньково. Ранее они расширили плацдармы на правом берегу реки севернее Купянска, противник предпринимает ответные действия.
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