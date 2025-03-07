ВС РФ сломили упорное сопротивление ВСУ у Суджи в Курской области

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ВС РФ сломили упорное сопротивление штурмовых подразделений ВСУ в Курской области и выбили противника из нескольких опорных пунктов в Суджанском районе Курской области. Такие данные привел Telegram-канал «Северный ветер».
Согласно информации канала, российские военные продолжают зачищать лесные массивы на юго-западе Суджанского района, а также восточные окраины Лебедевки и окрестности.
При этом подразделение мотострелков выбило противника из лесного массива в районе Малой Локни, где сейчас закрепляется.
Отмечается продвижение российских сил на один километр оккупированной противником территории Курской области.
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При этом подразделение мотострелков выбило противника из лесного массива в районе Малой Локни, где сейчас закрепляется.
«Морские пехотинцы Северян продолжают продвигаться на запад на юге Суджанского района. Морпехи сломили упорное сопротивление штурмовых подразделений вражеских десантных бригад и выбили оккупантов из нескольких опорных пунктов», — говорится в сообщении.
Отмечается продвижение российских сил на один километр оккупированной противником территории Курской области.
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Элина Позднякова