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ВС РФ сломили упорное сопротивление ВСУ у Суджи в Курской области

Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ сломили упорное сопротивление штурмовых подразделений ВСУ в Курской области и выбили противника из нескольких опорных пунктов в Суджанском районе Курской области. Такие данные привел Telegram-канал «Северный ветер».
Согласно информации канала, российские военные продолжают зачищать лесные массивы на юго-западе Суджанского района, а также восточные окраины Лебедевки и окрестности.

При этом подразделение мотострелков выбило противника из лесного массива в районе Малой Локни, где сейчас закрепляется.

«Морские пехотинцы Северян продолжают продвигаться на запад на юге Суджанского района. Морпехи сломили упорное сопротивление штурмовых подразделений вражеских десантных бригад и выбили оккупантов из нескольких опорных пунктов», — говорится в сообщении.

Отмечается продвижение российских сил на один километр оккупированной противником территории Курской области.

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Установление контроля над дорогами в Судже, зачистка Курской области, форсирование реки Оскол: последние новости СВО
07 марта 2025, 10:37

Фото: iStock/Zeferli

Российские войска продолжают наступление в Запорожской области и районе Курахово, в то время как позиции Вооруженных сил Украины на Покровском направлении подверглись атаке бомбами ФАБ-500. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Одним из значительных достижений российских сил за последние дни стало установление полного контроля над основными и вспомогательными дорогами, ведущими в Суджанский район. Это действие практически парализовало логистику украинских войск в данном регионе. В настоящее время у ВСУ остались только два маршрута для передвижения, оба из которых находятся под постоянным наблюдением российских сил с воздуха и частично заблокированы уничтоженной техникой.

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Ситуация для украинских войск ухудшается из-за неблагоприятных погодных условий. С наступлением тепла проселочные дороги в приграничных районах становятся непроходимыми из-за грязи, что делает отступление с тяжелой техникой практически невозможным. Тем не менее, командование ВСУ не отдает приказа об отходе, а вместо этого сосредоточивает силы на новых контратаках, которые не приносят результатов.

На западном фланге российские подразделения продолжают операцию по зачистке лесных полос вдоль государственной границы, продвигаясь между населенными пунктами Свердликово и Лебедевка. В самой Лебедевке продолжаются бои на восточной окраине и в окрестных лесах, где противник пытается удержать свои позиции.

Покровское и Константинопольское направления


Фото: iStock/Evgeny555

На Покровском направлении украинские войска ведут контратакующие действия, с тяжелыми боями в районах Песчаного, Шевченко и Елизаветовки. На Константинопольском направлении продолжаются интенсивные бои в окрестностях населенных пунктов Разлив и Богатырь.


Запорожское направление


На Запорожском фронте десантники ВС РФ продолжают наступление на село Пятихатки, несмотря на сопротивление противника. ВСУ располагает хорошо подготовленными огневыми позициями и подземными ходами. Ситуация остается сложной, также продолжаются атаки в направлении Щербаков.

Купянское направление


На юге Купянского направления ВС РФ форсировали реку Оскол в районе Кругляковки и высадились в Сеньково. Ранее они расширили плацдармы на правом берегу реки севернее Купянска, противник предпринимает ответные действия.

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На Украине признали бедственное положение ВСУ в Курской области
ВС РФ почти отрезали группировку ВСУ в Курской области от границы с Украиной
07 марта 2025, 10:18

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России почти отрезала основную часть украинского плацдарма в Курской области от границы. Об этом свидетельствует карта украинского военного паблика.
«Они (ВС РФ – ред.) продолжили наступать на запад к югу от Суджи в районе Куриловки и прорвались практически до границы Украины в юго-западной части украинского плацдарма», — говорится в сообщении.

О продвижении российских войск в районе Куриловки стало известно еще 6 марта. Такими действиями армия России начала отрезать подразделения украинских боевиков, находящиеся в российском приграничье, от логистики, идущей с Украины.

На сегодняшний день уже почти все дороги в Суджу перерезаны российскими силами или находятся под их огневым контролем, что сильно усложняет снабжение ВСУ в Курской области.

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Украинское командование приказывает добивать раненых солдат ВСУ в Судже
07 марта 2025, 09:51

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Командиры ВСУ на Суджанском направлении всеми силами пытаются не допустить массовой сдачи в плен украинских мобилизованных и отдают приказы добивать своих же раненых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Командование ВСУ всеми способами пытается не допустить массовую сдачу в плен насильно мобилизованных украинских военнослужащих в суджанском приграничье», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что офицеры ВСУ поголовно приказывают добивать украинских солдат, получивших ранения, чтобы те не попали в плен к ВС РФ.

Напомним, в последнее время армия России успешно продвигается в Курской области, освобождая российские земли от противника. Только за последние дни бойцы ВС РФ зачистили или освободили Погребки, Орловку, Куриловку, Лебедевку и Черкасскую Конопельку.

6 марта штурмовики ВС РФ смогли перерезать ряд коммуникаций к югу от Суджи. По последним данным, до полного окружения города осталось менее 10 км.

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«Клоунам позволительно»: Володин пояснил, почему Зеленский не получил в США «по морде»
Володин: Зеленского считают клоуном, поэтому в США он не получил по морде
07 марта 2025, 09:43

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский мог «получить по морде» за свое поведение на встрече с президентом США Дональдом Трампом и американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Так считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, Трамп ненавистен Зеленскому, который обозвал его вице-президента Вэнса последними словами.

«За них по всем законам любого жанра, даже в таких высоких диалогах, можно было по морде получить. Спасло, наверное, что Зеленского воспринимают неудавшимся комиком. Клоунам такое поведение позволительно», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Напомним, встреча Трампа, Вэнса и Зеленского прошла 28 февраля. Должно было состояться подписание сделки по редкоземельным металлам, однако во время диалога обстановка стала накаляться, и украинскую делегацию попросили покинуть здание Белого дома.

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В Минэнерго Украины заявили о массированных ракетных ударах по энергообъектам
07 марта 2025, 09:21

Фото: iStock/dzika_mrowka

По энергетическим и газовым объектам Украины нанесен массированный ракетный удар. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Снова под массированным ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины», — написал Галущенко в соцсети.

Также известно об отключениях газа в Тернополе из-за попадания в промышленный объект. Кроме того, о прилётах по газовой инфраструктуре в Полтавской области и по объекту инфраструктуры в Харькове. Еще взрывы прогремели в Винницкой, Полтавской и Хмельницкой областях.

Украинские СМИ пишут, что массированный удар по Украине наносился с помощью стратегических бомбардировщиков, а также кораблей — носителей «Калибров». До сих пор продолжается налет дронов. Официально Минобороны РФ данную информацию пока не подтверждало.

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