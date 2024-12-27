Российская ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow

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Российские средства ПВО за неделю уничтожили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow британского производства. Об этом проинформировало МО РФ.
Кроме того, в ходе операций были сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 496 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что в Дагестане женщины отправились на СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что в Дагестане женщины отправились на СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова