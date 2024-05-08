Военэксперт рассказал, как ВСУ избавляются от погибших под Часов Яром

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ВСУ скрытно вывозят тела погибших военных из Часова Яра в темное время суток, чтобы утаить реальное число потерь от личного состава. Об этом изданию РИА Новости рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, тела погибших бойцов украинской армии вывозили из Часова Яра в течение двух суток. Для эвакуации тел были использованы семь автомобилей. Марочко отметил, что работа была осуществлена таким образом, чтобы остальные солдаты ВСУ не видели реального числа погибших в боевых действиях сослуживцев.
Эксперт, ссылаясь на собственные источники, заявил, что в течение двух суток было вывезено более 100 тел украинских военных.
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