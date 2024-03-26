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Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что руководство Украины намеренно уничтожает тела своих солдат для того, чтобы за счёт этого поднять экономику страны.
«Это целенаправленная деятельность военного руководства, ведь каждый убитый, раненый должен получить определенные социальные выплаты. Таким образом, Зеленский решил поправить финансовое и экономическое состояние страны», — пояснил в беседе с «Известиями» Матвийчук.
Ранее священник, служивший в колонии для военнопленных, рассказал, что в украинской армии присутствуют не только фашисты, но и сатанисты. По его словам, во вскрытых окопах ВСУ было обнаружено большое количество приспособлений для проведения различных ритуалов.
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