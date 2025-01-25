NYT: Украинским беженцам закрыли въезд в США

Командир ВСУ в ходе боёв в многоэтажке в Курахово в ДНР по ошибке спустился на этаж, который уже заняли российские военные, и попал в плен. Об этом рассказал боец штурмового отряда с позывным «Нифер» в беседе с РИА Новости.