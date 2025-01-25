Reuters: агентство США по международному развитию USAID заморозило помощь Киеву

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Американское агентство по международному развитию USAID заморозило программу поддержки Украины. Об этом пишут в Reuters.
«Организациям придется приостановить все виды деятельности, в том числе медицинские услуги, борьбу с ВИЧ, охрану здоровья матери и ребенка, все сельскохозяйственные работы, поддержку организаций гражданского общества, образования», — рассказал анонимный источник издания.
Напомним, ранее госсекретарь США Марк Рубио распорядился приостановить работу всех программ по финансовой поддержке Украины и ряда других государств. Под исключения попали только Израиль и Египет. На фоне этого от USAID потребовали прекратить работу по помощи Киеву.
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