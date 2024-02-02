«Делят окопы с трупами»: западные СМИ раскрыли страшные условия ВСУ на фронте

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В ВСУ критически не хватает личного состава, а те солдаты, которые находятся в зоне боевых действий, устали от тяжелых условий службы. Об этом пишет журнал Spiegel, ссылаясь на украинских военных и их родственников.
По словам жены одного из бойцов ВСУ, который уже более года находится в районе Артемовска, он занимает грязную и холодную позицию всего в ста метрах от российских военных. А иногда ему и вовсе приходится делить окопы с мертвецами, так как российские обстрелы не позволяют вывезти тела погибших.
Издание пишет, что сейчас на Украине проводится мобилизация не по четким правилам, «а тайно, с обвинениями в произволе и коррупции».
Однако те, кого отправляют на фронт такими методами зачастую оказываются некачественными солдатами, а многие из них – алкоголики, рассказал изданию один из командиров ВСУ. Таким образом, из 100 бойцов роты сражаться могут только около 20 человек, утверждают собеседники журнала.
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Издание пишет, что сейчас на Украине проводится мобилизация не по четким правилам, «а тайно, с обвинениями в произволе и коррупции».
«Любой, у кого нет денег или связей или просто не действует достаточно быстро, может стать жертвой все более жестоких методов вербовки. Представители власти ловят мужчин на улице или на работе и тащат их на сборы», - говорится в статье.
Однако те, кого отправляют на фронт такими методами зачастую оказываются некачественными солдатами, а многие из них – алкоголики, рассказал изданию один из командиров ВСУ. Таким образом, из 100 бойцов роты сражаться могут только около 20 человек, утверждают собеседники журнала.
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Элина Позднякова