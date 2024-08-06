Нью-Йорк перешел под контроль армии России

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Армия России взяла под контроль Нью-Йорк в ДНР, штурмовой отряд «Сомали» ВС РФ поднял российский флаг над населенным пунктом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев.
«Нью-Йорк наш: российский флаг поднят над населенным пунктом Нью-Йорк в ДНР», — написал он.Судя по прикрепленному видео, российский триколор водрузили на крыше одной из школ в Нью-Йорке.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что переход населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР под контроль ВС РФ будет психологически давить на боевиков ВСУ
«Потеря Нью-Йорка Украиной будет иметь психологический эффект для Киева. Нью-Йорк в руках России — это достаточно существенное психологическое, информационное воздействие. Во-вторых, это тактический успех, который позволит нашим войскам продвигаться дальше», — сказал отставной полковник.Читайте также:
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