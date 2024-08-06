Фото: сайт Кремля
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что для Украины сужается окно возможностей, а каждый день промедления в вопросе урегулирования конфликта дорого обходится народу, который и должен делать выбор. Он добавил, что европейские саммиты не помогут решить проблемы и являются лишь иллюзией.
Шойгу напомнил, что ключевые условия для начала переговоров озвучил президент России Владимир Путин, — это вывод войск из новых регионов РФ и отказ от вступления в НАТО. После этих двух решений, по словам секретаря Совбеза, российская сторона немедленно отдаст приказ прекратить огонь и начать переговоры.
Он также добавил, что каждый день промедления влечет за собой потерю новых и новых территорий, а самое главное — потерей тысяч человеческих жизней.
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Он также добавил, что каждый день промедления влечет за собой потерю новых и новых территорий, а самое главное — потерей тысяч человеческих жизней.
«Дальнейшее пребывание киевского режима в иллюзиях о том, что европейцы устроят для Киева очередной красивый саммит мира, на котором все их внутренние проблемы сами собой разрешатся, дорого обходится народу Украины. Окно возможностей для Украины сужается. Выбор — за самим украинским народом», — заключил Шойгу.Читайте также:
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Данил Пономарев