NZZ назвал четыре сценария участия армии Франции в конфликте на Украине

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По мнению авторов швейцарского издания NZZ, существует четыре вероятных сценария в случае применения в конфликте на Украине французский войск.
Первым смоделированным изданием сценарием стало размещение контингента в северной части Киева, чтобы «предотвратить вторжение из Белоруссии».
Втором вариантом авторы назвали развитие событий, когда войска Франции выступят резервами на Запорожском направлении, чтобы предотвратить прорыв ВС России.
Согласно третьему варианту, французских военных разместят севернее Одессы и попытаются повысить безопасность ключевого морского порта.
Четвертым вариантом стало возможное размещение войск в Молдавии.
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«При таком сценарии подразделения ВСУ смогут перебросить на восточный и южный фронт», — пишет NZZ.
Втором вариантом авторы назвали развитие событий, когда войска Франции выступят резервами на Запорожском направлении, чтобы предотвратить прорыв ВС России.
Согласно третьему варианту, французских военных разместят севернее Одессы и попытаются повысить безопасность ключевого морского порта.
Четвертым вариантом стало возможное размещение войск в Молдавии.
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Диана Аванесян