Объект энергетической инфраструктуры повреждён в Полтавской области

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В Полтавской области сообщили о повреждении объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в своём Telegram-канале написал глава местной областной администрации Филипп Пронин.
Он подчеркнул, что в одном из районов области зафиксировано повреждение энергетического объекта. В результате этого ряд потребителей остался без электроснабжения.
Ранее российские военные ударили по военным складам в городе Лубны Полтавской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, там находились ракеты с дальним радиусом действия. Именно о таком оружии в настоящее время активно разговаривают на Западе, решая вопрос о снятии ограничений на его использование для ударов по территории России.
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Анастасия Чинкова