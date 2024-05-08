Объект энергетики загорелся в Полтавской области Украины после взрывов

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В Полтавской области после взрывов на объекте энергетической инфраструктуры начался пожар. Об этом проинформировал глава областной администрации Филипп Пронин в Телеграм-канале.
Как утверждает Пронин, энергетический объект находится в Полтавском районе области.
В ночь на среду по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. В Полтавской области сирены были слышны практически 6 часов, поступали сообщения о взрывах в Кременчуге. Также сообщалось о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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«Возник пожар», — написал председатель администрации.
В ночь на среду по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. В Полтавской области сирены были слышны практически 6 часов, поступали сообщения о взрывах в Кременчуге. Также сообщалось о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Алина Юрчак