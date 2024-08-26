Объекты энергетики повреждены в 15 областях Украины

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в 15 областях страны повреждена инфраструктура.
«Энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения», — написал он в своём Telegram-канале.
В этот же день в украинских СМИ появилась информация о взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Днепре. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.
Также 26 августа пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений электричества в стране. В ДТЭК добавили, что заявленные ранее графики отключений больше не действуют.
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