«Обезображенные трупы»: ВСУ вырыли ямы для содержания дезертиров

10 января 2026, 18:02

РИА Новости: на позициях ВСУ в яме для дезертиров нашли тела солдат

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

ВСУ удерживают дезертиров и отказников в ямах, в одной из них обнаружены тела трех украинских военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.