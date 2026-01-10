«Обезображенные трупы»: ВСУ вырыли ямы для содержания дезертиров
ВСУ удерживают дезертиров и отказников в ямах, в одной из них обнаружены тела трех украинских военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, на занятых позициях российские бойцы обнаружили яму, в которой содержались пойманные дезертиры и отказники ВСУ. Он добавил, что трупы украинских солдат имели следы насилия и были изуродованы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: