Зеленский раскритиковал Кличко за плохую подготовку Киева к авиаударам
Владимир Зеленский в соцсетях обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко за недостаточную подготовку города к авиаударам.
Ранее Кличко призвал жителей города эвакуироваться из-за перебоев с электричеством и отоплением. По его словам, в столице имеются серьёзные повреждения критической инфраструктуры.
Зеленский в своем блоге отметил, что вместо того чтобы убегать от проблем, нужно их решать, особенно когда для этого есть все условия, как в Киеве. Он подчеркнул, что город обладает достаточными финансовыми ресурсами и должен иметь все необходимые резервные мощности.
В пятницу Министерство обороны России сообщило, что в ответ на атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам на территории Украины, используя ракеты «Орешник».
