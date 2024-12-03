Обезоруживший целый отряд ВСУ студент МГУ Иван Харламычев погиб на СВО

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Студент Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Иван Харламычев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Для участия в боевых действиях он взял академический отпуск, сообщает Telegram-канал «Срочно, Сейчас».
Молодой человек учился на втором курсе исторического факультета, но в ноябре 2023 года оформил академический отпуск с целью вступить в ряды добровольцев и заключить контракт с Министерством обороны России.
Харламычев был направлен служить в подразделение разведки Вооруженных сил РФ.
Во время выполнения боевой задачи новобранец сумел обезоружить отряд противника, но сам погиб.
Подробности его смерти не сообщаются. Командование представило Ивана к посмертному награждению орденом Мужества.
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Харламычев был направлен служить в подразделение разведки Вооруженных сил РФ.
Во время выполнения боевой задачи новобранец сумел обезоружить отряд противника, но сам погиб.
Подробности его смерти не сообщаются. Командование представило Ивана к посмертному награждению орденом Мужества.
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Дайана Хусинова