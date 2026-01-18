Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома в Беслане
Обломки БПЛА упали на крышу жилой пятиэтажки в Беслане, эвакуировали 70 человек. Об этом в своем блоге сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
По его словам, один из местных жителей обратился за медицинской помощью. В результате происшествия пострадали крыша и окна здания, однако возгорания не произошло. На месте происшествия задействованы экстренные службы, добавил Меняйло.
