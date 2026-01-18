18 января 2026, 07:42

Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома в Беслане, эвакуировали 70 человек

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Обломки БПЛА упали на крышу жилой пятиэтажки в Беслане, эвакуировали 70 человек. Об этом в своем блоге сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.