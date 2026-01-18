ПВО за три часа сбила 34 дрона ВСУ над российскими регионами
Силы противовоздушной обороны России за три часа уничтожили тридцать четыре украинских беспилотных летательных аппарата над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
Перехват воздушных целей осуществлялся 17 января с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Больше всего беспилотников сбили над Белгородской (17 единиц) и Курской (11 единиц) областями.
Ещё три БПЛА ликвидировали над Воронежской областью, по одному — над Орловской областью, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
Ранее офицер группировки российских войск «Запад» с позывным «Пионер» рассказал, за счет чего держится фронт ВСУ под Красным Лиманом.
В эту субботу «Радио 1» передавало, что армия РФ освободила Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области.
