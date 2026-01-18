Достижения.рф

ПВО за три часа сбила 34 дрона ВСУ над российскими регионами

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны России за три часа уничтожили тридцать четыре украинских беспилотных летательных аппарата над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.



Перехват воздушных целей осуществлялся 17 января с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Больше всего беспилотников сбили над Белгородской (17 единиц) и Курской (11 единиц) областями.

Ещё три БПЛА ликвидировали над Воронежской областью, по одному — над Орловской областью, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Ранее офицер группировки российских войск «Запад» с позывным «Пионер» рассказал, за счет чего держится фронт ВСУ под Красным Лиманом.

В эту субботу «Радио 1» передавало, что армия РФ освободила Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области.

Мария Моисеева

