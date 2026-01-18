Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в двух районах Ростовской области

18 января 2026, 06:24

Фото: iStock/NiseriN

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников ВСУ в двух районах Ростовской области. Эту информацию сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.





Губернатор подчеркнул, что сведения о пострадавших или разрушениях на земле не поступали.





«Минувшей ночью в Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах — Милютинском и г. Каменск-Шахтинском», — отметил Слюсарь.