Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в двух районах Ростовской области
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников ВСУ в двух районах Ростовской области. Эту информацию сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
Губернатор подчеркнул, что сведения о пострадавших или разрушениях на земле не поступали.
«Минувшей ночью в Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах — Милютинском и г. Каменск-Шахтинском», — отметил Слюсарь.При этом он рекомендовал жителям сохранять бдительность в связи с сохраняющейся угрозой применения вражеских дронов.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.