Восемь человек пострадали при ударе в результате удара БПЛА по дому в Адыгее
Семеро взрослых и один ребёнок пострадали из-за атаки беспилотника на жилой дом в Адыгее. Об этом сообщил Телеграм-канал «Осторожно, новости».
На связь с жителями вышел глава республики Мурат Кумпилов и заявил, что в больницу госпитализировали семерых пострадавших, ещё одном человеку помощь оказали на месте происшествия.
По предварительной информации, в результате падения беспилотника начался пожар, в котором сгорело 15 автомобилей, ещё десятки транспортных средств получили повреждения.
Ранее беспилотники ВСУ пытались атаковать Орловскую область. Один из них повредил топливно-энергетический объект инфраструктуры.
