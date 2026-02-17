Обломки БПЛА упали на жилые дома в Краснодарском крае
В Северском районе Краснодарского края прогремела серия мощных взрывов, предположительно вызванных обломками уничтоженных украинских беспилотников. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
По информации местных жителей, силы украинской армии активно атакуют регион с использованием БПЛА на протяжении всей ночи. Очевидцы сообщают, что около часа ночи в небе над Северским районом раздались громкие взрывы — всего их было слышно более десяти. После этой серии хлопков в районе поселка Ильский местные жители заметили яркое зарево из-за пожара после падения обломков беспилотника.
Ранее в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Славянске-на-Кубани прогремели сирены тревоги и сработала система ПВО. Аэропорты Краснодарского края прекратили свою работу из-за воздушной угрозы.
