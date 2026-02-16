Российские системы ПВО за четыре часа сбили 21 украинский дрон над Крымом
Российские средства противовоздушной обороны вечером 16 февраля сбили 21 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что дежурные силы ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты самолётного типа в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Девять дронов ликвидировали над акваторией Азовского моря, ещё шесть — над территорией Крыма и шесть — над Чёрным морем.
До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев информировал о воздушной тревоге в городе. По его сведениям, воздушные цели уничтожили в районе Орловки и Херсонеса. На время инцидента движение автотранспорта по Крымскому мосту останавливали.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал атаку БПЛА ВСУ на регион самой мощной за всё время.
