Российская делегация вылетела в Женеву на переговоры по Украине
Российская делегация, возглавляемая помощником президента РФ Владимиром Мединским, отправилась в Женеву для проведения переговоров по вопросам урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Согласно информации, полученной от сервиса Flightradar24, самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково в 23:35. Точное время прибытия не разглашается.
Переговоры в Женеве будут проходить в трехстороннем формате, закрытым от журналистов. В состав российской делегации входят более 20 человек, включая заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина. Швейцарские власти оперативно выдали визы всем участникам. По данным агентства, вероятны двусторонние встречи с украинскими представителями.
В ходе переговоров планируется обсудить основные аспекты урегулирования, включая военные, политические и гуманитарные вопросы. Возможно, стороны затронут тему Запорожской АЭС.
