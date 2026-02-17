Российская делегация вылетела в Женеву на переговоры по Украине

17 февраля 2026, 00:22

Фото: iStock/Diy13

Российская делегация, возглавляемая помощником президента РФ Владимиром Мединским, отправилась в Женеву для проведения переговоров по вопросам урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.