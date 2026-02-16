Жители Кубани сообщили о взрывах
Жители Анапы и Геленджика сообщили о серии взрывов. Информацию об этом передает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, над Черным морем работают средства ПВО. Утверждается, что они уничтожают украинские беспилотники.
Очевидцы рассказали, что слышали как минимум шесть взрывов в районах Анапы, Витязево и Геленджика. Над морем видно яркие вспышки, а в небе слышно гул моторов. По словам местных жителей, это может быть из-за поражения воздушных целей на подлете.
Сведений о пострадавших и существенных разрушениях на момент публикации не поступало. В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Читайте также: