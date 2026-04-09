Обломки БПЛА упали в селе Краснодарского края
В ночь с 8 на 9 апреля обломки БПЛА упали в селе Молдаванское Крымского района. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
По предварительной информации, пострадавших среди местных жителей нет. Разрушений на земле также не зафиксировали, однако на одной из улиц, где упали фрагменты дрона, произошло возгорание. Его оперативно ликвидировали. В настоящий момент месте работают оперативные и специальные службы.
