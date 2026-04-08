ПВО сбила 16 украинских дронов над российскими регионами
Российские силы ПВО за восемь часов перехватили и уничтожили 16 украинских дронов над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Перехват воздушных целей осуществлялся с 15:00 до 23:00 по московскому времени. Отмечается, что 16 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожили над территориями Республики Крым, Белгородской и Ростовской областей, а также над Азовским морем.
Вечером 8 апреля «Радио 1» передавало, что в Белгородской области от детонации дрона пострадал мирный житель. Мужчина из города Грайворон получил баротравму, а также осколочные ранения кисти и лица.
Ранее политконсультант Руслан Андреев объяснил, когда Зеленский отойдет от власти на Украине. По его мнению, положение главы киевского режима станет шатким, как только геополитические приоритеты его западных спонсоров сместятся с эскалации на мирное урегулирование конфликта.
Читайте также: