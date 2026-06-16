Обломки БПЛА ВСУ попали в подмосковную многоэтажку
В Подмосковье в результате падения обломков украинского беспилотника повредило жилой дом в Электростали. Инцидент произошел на проспекте Ленина, проинформировал в телеграм губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По предварительным данным, нарушилось остекление фасада многоэтажки с четвертого по 16-й этаж. Также осколочные повреждения зафиксировали на строящемся объекте — там пострадали уровни с 12-го по 16-й этаж.
Глава региона уточнил, что всего в результате атаки пострадали шесть человек. В поселке Случайный ранения получили четверо мужчин, двоих из них доставили в больницу.
В Котельниках помощь потребовалась 57-летнему местному жителю, а в Воскресенске травмировало 13-летнюю девочку. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
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