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Обломки БПЛА ВСУ попали в подмосковную многоэтажку

Губернатор Воробьев: В Электростали обломки БПЛА ВСУ попали в многоэтажку
Фото: istockphoto/bbsferrari

В Подмосковье в результате падения обломков украинского беспилотника повредило жилой дом в Электростали. Инцидент произошел на проспекте Ленина, проинформировал в телеграм губернатор Московской области Андрей Воробьев.



По предварительным данным, нарушилось остекление фасада многоэтажки с четвертого по 16-й этаж. Также осколочные повреждения зафиксировали на строящемся объекте — там пострадали уровни с 12-го по 16-й этаж.

Глава региона уточнил, что всего в результате атаки пострадали шесть человек. В поселке Случайный ранения получили четверо мужчин, двоих из них доставили в больницу.

В Котельниках помощь потребовалась 57-летнему местному жителю, а в Воскресенске травмировало 13-летнюю девочку. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Никита Кротов

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