Обломки БПЛА ВСУ попали в подмосковную многоэтажку

16 июня 2026, 13:50

Губернатор Воробьев: В Электростали обломки БПЛА ВСУ попали в многоэтажку

Фото: istockphoto/bbsferrari

В Подмосковье в результате падения обломков украинского беспилотника повредило жилой дом в Электростали. Инцидент произошел на проспекте Ленина, проинформировал в телеграм губернатор Московской области Андрей Воробьев.