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Обломки БПЛА упали на промзону в Тульской области

Миляев сообщил о падении обломков БПЛА на промзону в Тульской области
Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Беспилотники Вооруженных сил Украины пытались атаковать цели в Тульской области. Обломки сбитого дрона упали на территорию промзоны, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Телеграм-канале.



Фрагменты БПЛА обнаружили возле промышленного предприятия в Новомосковске. В настоящий момент информация о характере повреждений отсутствует, а в Тульской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.

«В правительстве региона развернута работа оперативного штаба», — добавил губернатор.
Ранее из-за атаки ВСУ на Ярославскую область местным властям пришлось перекрыть выезд к Москве. Решение приняли из соображений безопасности.
Александр Огарёв

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