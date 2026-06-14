Обломки БПЛА упали на промзону в Тульской области
Миляев сообщил о падении обломков БПЛА на промзону в Тульской области
Беспилотники Вооруженных сил Украины пытались атаковать цели в Тульской области. Обломки сбитого дрона упали на территорию промзоны, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Телеграм-канале.
Фрагменты БПЛА обнаружили возле промышленного предприятия в Новомосковске. В настоящий момент информация о характере повреждений отсутствует, а в Тульской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.
«В правительстве региона развернута работа оперативного штаба», — добавил губернатор.Ранее из-за атаки ВСУ на Ярославскую область местным властям пришлось перекрыть выезд к Москве. Решение приняли из соображений безопасности.