Система ПВО Минобороны уничтожила на подлёте к Москве семь БПЛА
ПВО Минобороны уничтожила семь БПЛА ВСУ, которые направлялись к российской столице. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящий момент на месте падения обломков уже работают сотрудники экстренных служб. Информации о последствиях на земле или пострадавших в результате атаки беспилотников не поступало.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине и обозначил условия, которые, по его убеждению, помогут активизировать диалог между участниками переговоров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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