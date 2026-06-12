Система ПВО Минобороны уничтожила на подлёте к Москве семь БПЛА

12 июня 2026, 07:01

Собянин сообщил о семи сбитых на подлёте к Москве БПЛА

Фото: iStock/bbsferrari

ПВО Минобороны уничтожила семь БПЛА ВСУ, которые направлялись к российской столице. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.