В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погибла супружеская пара
В Белгородской области беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал гражданский автомобиль, в котором находилась супружеская пара. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Трагический инцидент произошел в селе Байцуры Борисовского района. Мужчина скончался до приезда медиков. Его жена с тяжелыми ранениями оказалась в районной больнице, но спасти ее не удалось. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.
«Вновь у нас потери… Погибли двое мирных жителей», — написал он в своем телеграм-канале.Ранее сообщалось, что в селе Двулучное Валуйского округа в результате атаки украинского FPV-дрона погиб мотоциклист.