В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погибла супружеская пара

09 августа 2025, 13:27

Фото: iStock/aapsky

В Белгородской области беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал гражданский автомобиль, в котором находилась супружеская пара. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.





Трагический инцидент произошел в селе Байцуры Борисовского района. Мужчина скончался до приезда медиков. Его жена с тяжелыми ранениями оказалась в районной больнице, но спасти ее не удалось. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Вновь у нас потери… Погибли двое мирных жителей», — написал он в своем телеграм-канале.