Обломки дрона ВСУ упали рядом с жилым домом в Волгограде

13 февраля 2026, 01:39

Фото: iStock/bbsferrari

В Волгограде обломки беспилотника упали рядом с жилым домом, в результате повреждено здание и загорелись автомобили. По информации Telegram-канала SHOT, инцидент произошел во время работы системы ПВО.