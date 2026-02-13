Обломки дрона ВСУ упали рядом с жилым домом в Волгограде
В Волгограде обломки беспилотника упали рядом с жилым домом, в результате повреждено здание и загорелись автомобили. По информации Telegram-канала SHOT, инцидент произошел во время работы системы ПВО.
Местные жители сообщили о серии взрывов после полуночи — по их словам, средства противовоздушной обороны активно действовали над Волгоградом и Волжским. Предварительно, уничтожено около десяти воздушных целей.
В одном из районов фрагменты БПЛА упали на парковку возле девятиэтажного дома. В здании выбиты стекла и повреждены оконные рамы. По словам очевидцев, загорелись как минимум три автомобиля.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Официальной информации о последствиях атаки и наличии пострадавших на момент публикации не поступало.
