ТАСС: Сотрудники ТЦК вынуждают украинцев продавать за бесценок земельные участки
Украинские командиры и военкомы вынуждают население Черкасской и Сумской областей дешево продавать земельные участки. Об этом в воскресенье, 27 июля, пишет ТАСС, ссылаясь на российских силовиков.
Собеседник агентства подчеркнул, что в случае неповиновения, украинцам грозят конфисковать землю и мобилизовать в войска вне зависимости от имеющихся отсрочек и хронических болезней.
«Жители Сумской и Черкасской областей активно жалуются в социальных сетях, что представители командования ВСУ, а также сотрудники ТЦК вынуждают их за бесценок продавать земельные участки», — сказано в материале.Насильственная мобилизация началась на Украине в конце февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Простые украинцы всячески уклоняются от призыва в армию, лишь бы не попасть на передовую. Те из них, кто оказался на фронте, жалуются на жестокость своего командования.