27 июля 2025, 21:35

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украинские командиры и военкомы вынуждают население Черкасской и Сумской областей дешево продавать земельные участки. Об этом в воскресенье, 27 июля, пишет ТАСС, ссылаясь на российских силовиков.





Собеседник агентства подчеркнул, что в случае неповиновения, украинцам грозят конфисковать землю и мобилизовать в войска вне зависимости от имеющихся отсрочек и хронических болезней.





«Жители Сумской и Черкасской областей активно жалуются в социальных сетях, что представители командования ВСУ, а также сотрудники ТЦК вынуждают их за бесценок продавать земельные участки», — сказано в материале.

