Обломки сбитого БПЛА в Тульской области упали на объект ТЭК

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За ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 2 БПЛА в Тульской области, обломки упали на одном из объектов топливного-энергетического комплекса. Об этом сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.
«Пострадавших нет. Технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены. Ситуация на контроле», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 беспилотника над 9 регионами Российской Федерации. По данным Минобороны России, они были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Вражеские дроны были сбиты над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Орловской областями.
До этого стало известно, что Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова