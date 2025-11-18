Представитель ВСУ Волошин признал, что большинство боевиков погибают при ротации
Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин сообщил о тревожной ситуации на фронте. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что большинство украинских солдат погибает во время ротации. Каждый переход на новые позиции сопряжен с высокими рисками.
По словам Волошина, активное использование беспилотников в зоне боевых действий стало важной частью стратегии. Дроны помогают минимизировать угрозу для военнослужащих при доставке на новые места.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
