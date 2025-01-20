Обломки сбитого дрона рухнули на территорию предприятия в Калуге

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Обломки сбитого украинского дрона упали на территорию предприятия на окраине Калуги, возникшее возгорание оперативно ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«Сегодня ночью, помимо 2 БПЛА, о которых информировал ранее, силами ПВО уничтожены еще 4 БПЛА в Калуге и Бабынинском районе. На окраине Калуги обломки БПЛА упали на территорию предприятия», — написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что после падения обломков сбитого вражеского беспилотника возникло незначительное возгорание, которое было оперативно потушено.
Глава региона также отметил, что в результате украинской атаки пострадавших нет.
Тем временем ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками промышленные предприятия Республики Татарстан. Экстренные службы ликвидируют последствия в Казани.
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Элина Позднякова