По украинскому селу Стецковка в Сумской области, которая граничит с Курским регионом, этой ночью, 9 августа, нанесли мощный удар. Об этом сообщил глава николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, прилет, возможно, пришелся по полигону.