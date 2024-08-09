Обмены пленными и убитыми между Россией и Украиной прекратятся на неопределённое время

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Между Россией и Украиной на неопределённое время прекратятся обмены пленными и убитыми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что причиной такого шага является атака ВСУ на автомобильный пункт пропуска (АПП) «Колотиловка», где с 2022 года стороны осуществляли обмены.
Удары по АПП украинские войска начали наносить накануне днём. Сначала они сбросили несколько снарядов, предположительно, Т-90М, после чего начали бить дронами-камикадзе и сбрасывать на пункт снаряды с беспилотников. В течение нескольких часов пункт полностью сгорел.
Подчеркнём, что «Колотиловка» была единственным пунктом в зоне проведения спецоперации, где российская и украинская армии могли провести обмен бойцами.
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Удары по АПП украинские войска начали наносить накануне днём. Сначала они сбросили несколько снарядов, предположительно, Т-90М, после чего начали бить дронами-камикадзе и сбрасывать на пункт снаряды с беспилотников. В течение нескольких часов пункт полностью сгорел.
Подчеркнём, что «Колотиловка» была единственным пунктом в зоне проведения спецоперации, где российская и украинская армии могли провести обмен бойцами.
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Анастасия Чинкова