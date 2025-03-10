«Обморок, ступор, кома»: токсиколог рассказал, что пережили герои операции «Поток»

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Операция ВС РФ «Поток» в Курской области была очень опасной, бойцы могли отравиться испарениями со стенок трубы даже после того, как из трубы был выкачан метан. Об этом рассказал военный токсиколог Александр Эдигер. Его слова приводит MK.RU.
Напомним, 800 российских штурмовиков провели операцию «Поток» в Курской области, благодаря чему смогли выйти в тыл противника в Суджанском районе и освободить восемь сёл: Правда, Косица, Кубаткин, Михайловка, Мартыновка, Малая Локня, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька. Для этого они преодолели более 15 км по пустому газопроводу диаметром 1,4 метра. Готовились к этой операции более трех недель. Она прошла успешно.
Специалист уточнил, что при отравлении российские штурмовики могли терять сознание, испытывать спутанность сознания, видеть галлюцинации, а в сложных случаях — впадать в кому.
Читайте также:
Алаудинов назвал исторической успешную операцию по «броску через трубу» ВС РФ в Судже
Прорыв ВС РФ в Судже, бои в Курской области, контратаки в Торецке: последние новости СВО
ВСУ ошибочно нанесли удар HIMARS по своим позициям в Судже
«Наши бойцы подверглись смешанному воздействию. Потому что, в первую очередь, там были остатки метана, а также масса испарений того, что находилось в трубе, а это смесь углеводородов. И метан сам, и все углеводороды, разумеется, токсичные. Весь вопрос заключается, во-первых, в концентрации этих ядов, во-вторых, в их смеси. То есть вопрос: в чем заключался купаж, какие ингредиенты преобладали и, конечно, каково время воздействия», — рассказал Эдигер.Он отметил, что всем военным, которые принимали участие в операции, необходима реабилитация и детоксикация.
Специалист уточнил, что при отравлении российские штурмовики могли терять сознание, испытывать спутанность сознания, видеть галлюцинации, а в сложных случаях — впадать в кому.
Читайте также:
Алаудинов назвал исторической успешную операцию по «броску через трубу» ВС РФ в Судже
Прорыв ВС РФ в Судже, бои в Курской области, контратаки в Торецке: последние новости СВО
ВСУ ошибочно нанесли удар HIMARS по своим позициям в Судже
Элина Позднякова