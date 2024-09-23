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Обнародованы последние данные о суточных потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: боевики ВСУ лишились 340 человек в Курской области за сутки
23 сентября 2024, 16:08
Фото: istockphoto/vladj55

Фото: istockphoto/vladj55

Свыше 340 единиц живой силы за сутки в Курской области потеряли боевики ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России. Там уточнили, что противник лишился танка, БМП, броневиков и артустановок.
«Один военнослужащий ВСУ взят в плен», — добавили в ведомстве.
Всего с начала атаки на Курскую область с 6 августа Украина потеряла до 16400 человек. По оценке аналитиков, украинская армия не только не сможет удержаться в Курской области, но и потеряет территории в Донбассе.



Западные СМИ отмечают бедственное положение украинских боевиков, которые покидают свои позиции под напором ВС РФ. Бойцы СВО освобождают по несколько населенных пунктов в день.

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#украина
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#сво
#всу
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#минобороны рф
СЦКК: боевики ВСУ атаковали Донецк с Горловкой снарядами НАТО
23 сентября 2024, 16:26

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Горловка и Донецк подверглись обстрелу со стороны ВСУ натовскими снарядами, чей калибр составляет 155 миллиметров. Об этом проинформировал Совместный центр контроля и координации.
Атаки на Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки фиксируются с сегодняшнего утра. Противник пользуется кассетными боеприпасами, уточнили в СЦКК.

Кроме того, обстрелян Петровский район Донецка в дневное время. По предварительным данным, били из Курахово.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что боевики ВСУ потеряли за сутки в приграничье Курской области свыше 340 человек, а всего за время нападения на регион с 6 августа более 16 тысяч человек.

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#украина
#россия
#война
#сво
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#новости
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Смирнов: Более 770 мирных жителей пропали в Курской области с начала августа
Смирнов: В Курской области пропали более 770 жителей с начала августа
23 сентября 2024, 14:23

Фото: istockphoto/splendens

Более 770 жителей курской области пропали без вести с начала августа. Об этом 23 сентября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«В органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими. Среди них есть коллективные обращения от организаций, разыскивающих сразу нескольких сотрудников», — написал Смирнов.

Губернатор отметил, что во время освобождения российскими войсками Кореневского района смогли найти 268 человек, 118 из которых были в розыске. Отдельно сотрудники полиции по запросам родственников нашли 101 человека. Чаще всего это пожилые люди, которые вынужденно покинули дома и не успели взять документы. Они находятся в пунктах временного размещения.

Для поиска пропавших родственников в Курской области работает круглосуточный телефон горячей линии: 8-800-250-56-29.

Ранее боевики ВСУ похитили из Курской области 128 мирных жителей и вывели за пределы России. Среди них есть дети. Власти продолжают искать насильно увезенных из России гражданских.

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#всу
#курская область
#спецоперация
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#украина
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Названа причина роста потерь в рядах ВСУ
FT: потери ВСУ увеличились из-за более интенсивных боевых действий
23 сентября 2024, 14:04

Фото: istockphoto/Olena_Z

Более интенсивные боевые действия стали причиной роста потерь среди боевиков ВСУ, сообщает издание Financial Times. Обозреватели уточнили, что российские военные продолжают давить на фронте.
«У нас очень много потерь... Потерь стало больше, чем раньше», — прокомментировал украинский военный по имени Юрий.

Собеседник описал последние боестолкновения как «очень ожесточенные». Сколько именно боевиков погибло, Юрий не уточнил, но заявил о разрухе в подразделении.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года Украина напала на приграничье в Курской области. Противник выбирает в качестве целей мирное население.

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#мир
#украина
#война
#всу
#сво
#новости
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«Мы безумно беспокоимся»: Россия ищет похищенных боевиками ВСУ жителей Курской области
Москалькова: Связи с насильно вывезенными ВСУ жителями Курской области нет
23 сентября 2024, 13:59

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Власти России пока не могут связаться жителями Курской области, которых насильно вывезли боевики ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 23 сентября.
«Сегодня у нас появилась информация, что насильственно вывезены с этих территорий гражданские лица, <...> что является грубым нарушением (правил – ред.) обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта», — цитирует Маскалькову ТАСС.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что украинские военные насильно вывезли за пределы России часть жителей Курской области. Судьба 120 похищенных из России мирных жителей остается неизвестной.
«Их родственникам не сообщили, где они находятся, контактов у них с родными и близкими ни по телефонам, ни по каким другим каналам нет. И мы безумно беспокоимся за их судьбу», — сказала Москалькова.

Российский уполномоченный по правам человека обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу. Власти ждут информацию о похищенных гражданских.

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#похищение
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Ганчев: ВСУ подводят резервы в Харьковскую область из-за наступления ВС России
23 сентября 2024, 13:58

Фото: istockphoto/Diy13

Украинское командование перебрасывает дополнительные резервы к Харьковской области из-за наступления Вооружённых сил РФ в направлении Купянска и Узлового. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации региона (ВГА) Виталий Ганчев.
По его словам, руководство ВСУ подтянуло резервы и удерживает Волчанское направление, пытаясь контратаковать позиции российской армии на этом участке фронта. Однако Киев не позволит войскам оголять позиции в районе указанных городов, подчеркнул Ганчев. В противном случае ВСУ потеряют ещё больше территории, а российские военные возьмут под свой контроль все основные логистические пути, заключил глава ВГА Харьковской области.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска нанесли поражение «Иностранному легиону», воюющему в составе Вооружённых сил Украины. Подразделения ВС РФ поразили противника в районе Харькова, Липцев и Волчанска.

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#контроль
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#киев
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Стало известно, скольких мирных жителей пленили боевики ВСУ в Курской области
Мирошник: боевики ВСУ пленили до 120 мирных в Курской области, включая детей
23 сентября 2024, 13:48

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ держат в плену в Курской области до 120 мирных жителей. Об этом в беседе с ТАСС сообщил дипломат российского МИДа Родион Мирошник. Он отметил, что среди пленников до 15 человек являются детьми. Известно, что гражданских держат в здании одного суджанского социального учреждения.
Мирошник добавил, что вопрос о лицах, удерживаемых насильно, — «один из вопросов, который является болью».

Кроме того, по словам собеседника, сейчас есть информация, что 266 человек ранено с учетом 11 детей, а 56 людей убито с момента нападения в приграничье под Курском.

«Это исключительно малая часть, которая нам достоверно известна», — пояснил посол.
Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа.

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#россия
#курская область
#всу
#война
#сво
#новости
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Военкор Стешин назвал причину убийства в ДНР американца Бентли
Военкор Стешин: Американца Бентли убили в ДНР из-за стечения обстоятельств
23 сентября 2024, 12:13

Фото: РИА Нововсти/Нина Зотина

Убийство американского корреспондента издания иновещания Sputnik Рассела Бентли с позывным Техас в Донецкой Народной Республике стало следствием «дьявольского стечения обстоятельств». Такое мнение высказал военкор Дмитрий Стешин.
Бентли жил в самом обстреливаемом районе Донецка, на Петровке, передаёт «КП». После очередной серии прилётов он подхватил аптечку и отправился к месту взрывов, как часто делал это и раньше — помогать раненым.

Человека с акцентом, в ковбойской «стенсоновской» шляпе (после демобилизации из батальона «Восток» в 2017 году Рассел носил только её) и назвавшего свой позывной Техас приняли за врага. Дальше всё пошло цепляться одно за другое и закончилось гибелью американца, который воевал ещё в Дебальцево и защищал военный аэропорт, с горечью констатировал военкор.

Рассел Бентли приехал на Донбасс в далёком 2014 году после того, как увидел ролик с последствиями удара по Луганску авиации ВСУ. На кадрах умирающая женщина с оторванными ногами просит у оператора телефон, чтобы позвонить дочке. Техас вступил в батальон «Восток», воевал на многих самых опасных участках. После демобилизации в 2017 году Бентли принял православие, женился на дончанке Людмиле, наладил канал гуманитарной помощи из США, сотрудничал с изданием иновещания Sputnik.

Виновные в гибели американца уже установлены и, конечно, будут наказаны. Но неприятный осадок и чувство нашей общей вины перед Техасом и теми, кто следует за ним, всё же останется, заключил военкор Стешин.

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#аэропорт
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RT опубликовал кадры сдачи в плен боевиков ВСУ в Курской области
23 сентября 2024, 11:59

Фото: iStock/Sinenkiy

Военкор RT Влад Андрица показал кадры сдачи в плен двух боевиков ВСУ в Курской области.
Кроме того, командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан» рассказал RT о том, что в Курской области в рядах ВСУ действует большое число иностранных наемников на стороне противника.

«На чистом немецком разговаривали, на польском разговаривали. Шли по пустым землям и, по всей видимости, не ожидали того, что произойдёт. Ну, пришлось наступить на хвост», — рассказал Каштан.

Сейчас украинские боевики всё чаще попадают в плен в курском приграничье. В первые дни они свободно разъезжали на технике, пока бойцы ВС РФ не начали ее жечь. Теперь же многие военные ВСУ передвигаются пешком.

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#военные
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#атака
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Попавший в плен в ДНР сотрудник ТЦК встретил в плену мобилизованного им бойца
23 сентября 2024, 11:57

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Сотрудник ТЦК и военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Николай Юрченко встретил в плену у российских сил военнослужащего ВСУ Юрия Радушинского, которого он мобилизовал. Об этом информирует ТАСС.
Первым узнал сотрудника военкомата именно мобилизованный. По словам Радушинского, процесс мобилизации был принудительным и сопровождался конфликтами.

«Мы тогда же с тобой «бодались», когда меня заломали. Ну похож очень. Правда никто тогда не представлялся из вас, мол, это ТЦК, и все», — обратился он к Юрченко.

Оба мужчины родом из Житомирской области. Юрий был задержан на улице спустя несколько месяцев после получения первой повестки. Он объяснил, что не пошел в ТЦК из-за множества заболеваний и отметил, что среди тех, кто принудительно отправил его в военкомат, был Юрченко.

Сотрудник военкомата попросил прощение за свой поступок, однако отметил, что не уверен в том, что видел именно Радушинского среди тех, кого принудительно отправлял на фронт.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога звучит в шести областях на юге и востоке Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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