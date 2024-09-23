Обнародованы последние данные о суточных потерях ВСУ в Курской области

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Свыше 340 единиц живой силы за сутки в Курской области потеряли боевики ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России. Там уточнили, что противник лишился танка, БМП, броневиков и артустановок.
«Один военнослужащий ВСУ взят в плен», — добавили в ведомстве.Всего с начала атаки на Курскую область с 6 августа Украина потеряла до 16400 человек. По оценке аналитиков, украинская армия не только не сможет удержаться в Курской области, но и потеряет территории в Донбассе.
Западные СМИ отмечают бедственное положение украинских боевиков, которые покидают свои позиции под напором ВС РФ. Бойцы СВО освобождают по несколько населенных пунктов в день.
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Никита Кротов