«Мы безумно беспокоимся»: Россия ищет похищенных боевиками ВСУ жителей Курской области

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Власти России пока не могут связаться жителями Курской области, которых насильно вывезли боевики ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 23 сентября.
«Сегодня у нас появилась информация, что насильственно вывезены с этих территорий гражданские лица, <...> что является грубым нарушением (правил – ред.) обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта», — цитирует Маскалькову ТАСС.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что украинские военные насильно вывезли за пределы России часть жителей Курской области. Судьба 120 похищенных из России мирных жителей остается неизвестной.
«Их родственникам не сообщили, где они находятся, контактов у них с родными и близкими ни по телефонам, ни по каким другим каналам нет. И мы безумно беспокоимся за их судьбу», — сказала Москалькова.
Российский уполномоченный по правам человека обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу. Власти ждут информацию о похищенных гражданских.
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