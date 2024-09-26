Обнаружены предсмертные записки ликвидированных в Курской области бойцов ВСУ

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По сети распространились предсмертные записки бойцов ВСУ, ликвидированных в Глушковском районе Курской области. Об этом в своём Telegram-канале написал военкор Евгений Лисицын.
В одной из найденных российскими военными записок боец ВСУ обвиняет полковника, фамилию которого трудно разобрать, в том, что тот бросил украинских военных «на мясо». Также он добавил, что им не оказывается никакая поддержка, поэтому долго им не продержаться.
Во второй записке солдат заявил, что украинских бойцов отправили на смерть в Курскую область. «Мы все погибли. Зеленский и Сырский – будьте прокляты!» – писал военный.
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Анастасия Чинкова