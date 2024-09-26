ВСУ снова атаковали освобождённое село в Курской области

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ВС РФ отразили контратаку ВСУ в районе села Обуховка в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Напомним, что украинские войска уже не в первый раз пытаются атаковать освобождённый 12 сентября населённый пункт.
По данным оборонного ведомства, в ходе боёв около села ВСУ потеряли до 15 военнослужащих. Также российскими военными были уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль.
Ранее ВСУ предпринимали попытку контратаки около Обуховки 24 сентября. Тогда их потери составили до 20 бойцов.
Обуховка и ряд других населённых пунктов Курской области, которые заняли ВСУ во время своего вторжения, были освобождены российскими войсками 12 сентября.
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По данным оборонного ведомства, в ходе боёв около села ВСУ потеряли до 15 военнослужащих. Также российскими военными были уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль.
Ранее ВСУ предпринимали попытку контратаки около Обуховки 24 сентября. Тогда их потери составили до 20 бойцов.
Обуховка и ряд других населённых пунктов Курской области, которые заняли ВСУ во время своего вторжения, были освобождены российскими войсками 12 сентября.
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Анастасия Чинкова