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ВСУ снова атаковали освобождённое село в Курской области

МО РФ: ВС РФ за сутки отразили контратаку ВСУ в Курской области
26 сентября 2024, 14:18
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ отразили контратаку ВСУ в районе села Обуховка в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Напомним, что украинские войска уже не в первый раз пытаются атаковать освобождённый 12 сентября населённый пункт.

По данным оборонного ведомства, в ходе боёв около села ВСУ потеряли до 15 военнослужащих. Также российскими военными были уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль.



Ранее ВСУ предпринимали попытку контратаки около Обуховки 24 сентября. Тогда их потери составили до 20 бойцов.

Обуховка и ряд других населённых пунктов Курской области, которые заняли ВСУ во время своего вторжения, были освобождены российскими войсками 12 сентября.

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В Совете Федерации прокомментировали слова Стрелкова об окончании СВО
26 сентября 2024, 14:53

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рекомендовал спокойнее относиться к высказываниям одного из первых лидеров ополченцев Донбасса, экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина).
Так политик в беседе с изданием «Лента.ру» отреагировал на слова последнего об окончании специальной военной операции. Ранее Стрелков заявил, что спецоперация давно закончилась, а на смену ей пришла «свирепая и беспощадная война», целью которой является полное и окончательное уничтожение России.

Сенатор считает, что бывший министр обороны ДНР не является настолько информированным источником, чтобы делать столь глубокие выводы. Поэтому Джабаров рекомендовал спокойнее относиться к нему самому и к его высказываниям, которые во многом делаются для того, чтобы просто привлечь к себе внимание.

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#днр
#спецоперация
#совет федерации
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Байден поручил Пентагону расширить подготовку украинских пилотов F-16
26 сентября 2024, 14:28

Фото: iStock/razihusin

Президент США Джо Байден распорядился расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Глава государства отметил, что поручил Пентагону расширить подготовку пилотов из Украины. В рамках этого поручения в следующем году в США выучатся ещё 18 украинских лётчиков.

Байден указал на то, что такие меры принимаются для улучшения потенциала ВВС Украины.

По данным издания The Wall Street Journal, в настоящее время небольшое число пилотов из Украины продолжают обучаться на базах в США, Румынии и Дании. Точное количество военных не приводится. Западные и украинские чиновники утверждают, что уже через несколько месяцев у ВСУ будет достаточно лётчиков, которые смогут управлять целой эскадрильей американских истребителей F-16.

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На Украине рассказали, как ВСУ потеряли еще 4 американских истребителя F-16
Шарий: ВСУ потеряли четыре американских F-16 после неожиданного удара ВС РФ
26 сентября 2024, 14:21

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли четыре американских истребителя F-16 после неожиданной атаки российской армии. Об этом сообщил 26 сентября украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
«Сообщают, что в результате неожиданного удара минус четыре F-16», — написал Шарий.

Официально о крушении F-16 на территории Украины пока не сообщалось. В отчете Минобороны сведений об этом так же нет.

Отметим, что первый американский истребитель ВСУ потеряли в конце августа вместе с пилотом. об инциденте с самолетом пытались умолчать, пока о крушении F-16 на Украине не заявила западная пресса. Киев выдвинул версию об ошибке пилота, однако украинские депутаты сообщи, что американский самолет вместе с пилотом случайно сбили сами же боевики ВСУ.

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#спецоперация
#истребитель f-16
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#украина
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«Люди закончились»: дезертир из ВСУ рассказал о полном уничтожении своей бригады
26 сентября 2024, 13:51

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военный 56-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Сергей Гнездилов прокомментировал своё решение уйти в самоволку. Его слова приводит MK.RU.
Он рассказал, что его обвиняют в предательстве своего подразделения. Однако предавать там некого, поскольку люди «закончились». Из-за отсутствия ротаций бригада состоит из него, командира и ещё двух подчинённых.

Гнездилов подчеркнул, что осознаёт своё правонарушение, поэтому не пытается оправдываться. Но он объяснил, что решение было вынужденным, поскольку законодательство Украины никак не регулирует этот вопрос.

Сергею удалось пообщаться с народными депутатами и принять участие в неофициальной рабочей группе, которая занимается разработкой одного из законопроектов по данной проблеме.

Он добавил, что Украина не сможет существовать как государство, если не способна мобилизовать достаточное количество людей на фронт.

Ранее боец в своих соцсетях опубликовал пост, в котором публично заявил о намерении уйти в самоволку. Этого он будет придерживаться до тех пор, пока государство не установит чёткие сроки службы или до достижения им 25 лет. При этом он добавил, что в течение пяти лет нёс безупречную службу.

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#государство
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В освобождённом курском селе нашли тело солдата ВСУ в холодильнике
26 сентября 2024, 13:43

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Сотрудники российских силовых структур при зачистке освобождённого села в Курской области обнаружили в промышленном холодильнике тело украинского боевика. Очевидно, его оставили там бежавшие сослуживцы.
Об этом РИА Новости рассказал представитель силовиков, предоставив соответствующую видеозапись. По его словам, подразделение проводило операцию по зачистке населённого пункта. В подвале одного из домов был обнаружен огромный промышленный холодильник, вероятно, украденный украинцами из какого-то магазина. Открыв его, силовики с удивлением обнаружили внутри труп украинского солдата.

По мнению собеседника агентства, этот факт лишний раз подтверждает, что украинская армия эвакуирует далеко не всех своих погибших. Сослуживцы этого убитого бойца так торопились сами удрать, что бросили тело «побратима» в холодильнике.

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Байден поручил Пентагону выделить все предназначенные для Украины средства
26 сентября 2024, 13:41

Фото: сайт Кремля

Американский лидер Джо Байден поручил Пентагону выделить все предназначенные для Украины средства в рамках программ военной помощи до конца его полномочий. Об этом проинформировало РИА Новости.
«Я поручил министерству обороны направить все его оставшиеся средства на содействие в сфере безопасности, ...которые были выделены на помощь Украине, к концу моего пребывания на посту (президента)», — рассказал он.

Согласно документу, Пентагону разрешено использовать 5,5 миллиарда долларов в рамках инициативы PDA, которая позволяет Киеву получать военное имущество со складов ведомства.

Кроме того, министерство окажет Украине помощь на сумму 2,4 миллиарда долларов в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины». Эта программа позволяет закупать новые вооружения и боеприпасы на открытом рынке для Вооруженных сил Украины, включая средства ПВО, беспилотные летательные аппараты и снаряды.

Ранее сообщалось, что Белый дом начал работать над планом Б» по поставкам дополнительной военной помощи Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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Рогов: Часть украинских подразделений отступает на западные окраины Угледара
26 сентября 2024, 13:40

Фото: istockphoto/Zeferli

Значительная часть подразделений Вооружённых сил Украины, обороняющих Угледар, отступает на западные окраины города. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что украинские военные стараются избегать прямых столкновений с российскими войсками, используя в основном дроны и артиллерию. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее указывал, что ВСУ пытаются выводить из Угледара свои ударные группы, оказавшиеся в «клещах» российских военных, а ротация подразделений противника фактически невозможна: все логистические пути находятся под огневым контролем ВС РФ.

Рогов, в свою очередь, также отмечал, что одним из основных тактических успехов российской армии на данном участке стало перерезание каналов поставок оружия и переброски живой силы противника в Угледар. По его словам, российскими войсками уже взято под контроль не менее трети территории города.

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#вс рф
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#рогов
#дроны
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ВКС РФ «Кинжалами» ударили по двум опоздавшим на взлёт F-16
26 сентября 2024, 13:05

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Российская авиация из засады нанесла мощный удар гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» по двум американским истребителями F-16 на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».
Отмечается, что оба истребителя, переданные Киеву Нидерландами, опоздали на взлётно-посадочную полосу, поэтому стали мишенями для российских ракет. Также на этом аэродроме остались самолёты Су-24.

В операции по уничтожению украинской авиатехники участвовали два истребителя МИГ-31К, которые после успешно проведённой операции вернулись на запасной аэродром. Поставленная перед ними задача была выполнена в полном объёме.

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#вс рф
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МО РФ: Российские войска нанесли удар по военному аэродрому ВСУ
26 сентября 2024, 12:37

Фото: istockphoto/NickolayV

Российские войска нанесли удар по ряду военных, энергетических и промышленных объектов на территории Украины. В частности, целью одной из атак был украинский военный аэродром.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились с использованием оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии. В результате атаки аэродрома была поражена его инфраструктура.

Кроме того, при помощи высокоточного дальнобойного вооружения были поражены энергетические объекты, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, скопления живой силы и техники противника в 142 районах.

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#инфраструктура
#вооружения
#рф
#украина
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