ВС РФ ударили высокоточным оружием по ВПК Украины и военному аэродрому

03 ноября 2025, 12:32

Фото: Istock/IKvyatkovskaya

Вооружённые Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины и одному из военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны России.





В министерстве уточнили, что в операции задействовали ракетный комплекс «Кинжал». В Минобороны назвали эти действия ответной мерой на террористические атаки, которые, по их утверждению, совершил Киев. Целью удара, как сообщили в военном ведомстве, стали предприятия, которые производят боеприпасы и вооружение, а также авиационная инфраструктура.





