ВС РФ ударили высокоточным оружием по ВПК Украины и военному аэродрому
Вооружённые Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины и одному из военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны России.
В министерстве уточнили, что в операции задействовали ракетный комплекс «Кинжал». В Минобороны назвали эти действия ответной мерой на террористические атаки, которые, по их утверждению, совершил Киев. Целью удара, как сообщили в военном ведомстве, стали предприятия, которые производят боеприпасы и вооружение, а также авиационная инфраструктура.
Ранее расчёты ПВО российской армии сбили в небе над Авдеевкой тяжёлый ударный беспилотник Вооружённых Сил Украины. Летательный аппарат классифицируют как беспилотник-бомбардировщик.