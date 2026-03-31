Мендель: Зеленский четырежды игнорировал призывы на военную службу

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в соцсети Х, что лидер киевского режима в прошлом неоднократно игнорировал призывы на военную службу.





Журналистка опубликовала это сообщение после дискуссии, где Зеленского сравнивали с Уинстоном Черчиллем. Мендель подчеркнула: в отличие от британского премьера, обладавшего реальным боевым опытом, бывший комик избегал военкомата.

«До вступления в должность Владимир Зеленский четырежды уклонялся от военной службы, когда его призывали», — написала она.