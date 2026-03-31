«Сравнивают с Черчиллем»: Зеленский оказался заядлым уклонистом
Мендель: Зеленский четырежды игнорировал призывы на военную службу
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в соцсети Х, что лидер киевского режима в прошлом неоднократно игнорировал призывы на военную службу.
Журналистка опубликовала это сообщение после дискуссии, где Зеленского сравнивали с Уинстоном Черчиллем. Мендель подчеркнула: в отличие от британского премьера, обладавшего реальным боевым опытом, бывший комик избегал военкомата.
«До вступления в должность Владимир Зеленский четырежды уклонялся от военной службы, когда его призывали», — написала она.Эти факты вызывают широкий общественный резонанс на фоне всеобщей мобилизации на Украине, где власти применяют жёсткие меры, чтобы пресечь попытки граждан уклониться от службы.
