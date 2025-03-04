Оборона ВСУ рушится, а ВС РФ приближаются к Малой Локне: обстановка в Курской области

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Оборона ВСУ в Курской области рушится, армия России находится на подступах к Малой Локне. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», украинские СМИ подтверждают мощное продвижение российских сил на курской земле.
«После освобождения Марьевки, Погребков, Орловки и Новой Сорочины 34-я бригада, 22-й и 9-й полки разгромили ряд опорников ВСУ на подступах к Малой Локне», — говорится в сообщении.
Военкоры также напомнили об освобождении российскими силами хутора Никольский и Лебедевки. Сейчас продолжается активная зачистка Куриловки.
Тем временем украинский военный паблик пишет о крупном продвижении ВС РФ в Курской области в последние два дня. Так, говорится о том, что за двое суток смогли вернуть контроль над более чем 40 квадратных километров Курщины.
На сегодняшний день зона украинского контроля откатилась в северной части украинского плацдарма, по линии от Погребков до Русского Поречного.
Кроме того, армия России заняла Лебедевку и территорию вокруг нее, отодвинув ВСУ к востоку от Свердликово в западной части плацдарма ВСУ.
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