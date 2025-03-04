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Оборона ВСУ рушится, а ВС РФ приближаются к Малой Локне: обстановка в Курской области

«РВ»: ВСУ отступают в Курской области, ВС РФ походят к Малой Локне
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

Оборона ВСУ в Курской области рушится, армия России находится на подступах к Малой Локне. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», украинские СМИ подтверждают мощное продвижение российских сил на курской земле.
«После освобождения Марьевки, Погребков, Орловки и Новой Сорочины 34-я бригада, 22-й и 9-й полки разгромили ряд опорников ВСУ на подступах к Малой Локне», — говорится в сообщении.

Военкоры также напомнили об освобождении российскими силами хутора Никольский и Лебедевки. Сейчас продолжается активная зачистка Куриловки.

Тем временем украинский военный паблик пишет о крупном продвижении ВС РФ в Курской области в последние два дня. Так, говорится о том, что за двое суток смогли вернуть контроль над более чем 40 квадратных километров Курщины.

На сегодняшний день зона украинского контроля откатилась в северной части украинского плацдарма, по линии от Погребков до Русского Поречного.

Кроме того, армия России заняла Лебедевку и территорию вокруг нее, отодвинув ВСУ к востоку от Свердликово в западной части плацдарма ВСУ.

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В ЕС подготовили неприятный сюрприз для Украины
Politico: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Киеву из-за Венгрии
04 марта 2025, 11:04

Фото: istockphoto/makaule

Евросоюз приостановил разработку очередного пакета военной поддержки для Украины на сумму в 20 миллиардов евро из-за Будапешта. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на источники.
«Ожидайте, что Венгрия возьмет на себя вину за заморозку увеличения помощи Киеву. Будапешт может быть более согласен с более широким усилением обороны ЕС, но он категорически против пакета помощи Украине», — сказано в материале.
Таким образом венгерская сторона сорвала план по Украине, предложенный главным евродипломатом Каей Каллас после остановки американских оружейных поставок. Упоминание про пакет помощи для Киева вырезали из финальной версии документа, который обсудят перед запланированным 6 марта саммитом.

Ранее сообщалось, в чем в США обвинили европейских лидеров.

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Уничтожение наемников под Суджей, зачистка Курской области от ВСУ, бои в Торецке: последние новости СВО
04 марта 2025, 10:24

Фото: iStock/amixstudio

Российские войска активно ведут боевые действия на ключевых направлениях, нанося удары по стратегическим объектам Вооруженных сил Украины. На различных участках фронта, таких как Херсонское, Запорожское, Угледарское и Покровское направления, фиксируются как успехи — например, уничтожение командного пункта под Комаром, так и трудности из-за укрепленных позиций противника и сложного рельефа, что затрудняет значительное продвижение. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Телеграм-канал Colonelcassad сообщил о том, что российские военнослужащие захватили группу солдат ВСУ в Суджанском районе Курской области. По словам украинских военных, их задача заключалась в удержании обороны, однако командиры покинули позиции. В результате этого бойцы украинской армии, среди которых есть наемники из Польши, Испании и Кубы, сдаются в плен.

«Наши бойцы захватили группу боевиков ВСУ на Курском направлении в Суджанском районе», — говорится в публикации.

Авиация и артиллерия России нанесли удары по резервам и укреплениям противника на территории Сумской области Украины. В частности, в районе Басовки были уничтожены пункты управления беспилотниками и временные базы, а в Мирополье ликвидированы склады боеприпасов. За сутки потери ВСУ в этом секторе превысили 30 единиц техники, включая бронемашины и артиллерийские орудия.

Раскрыта истинная суть поездки Зеленского в США
Раскрыта истинная суть поездки Зеленского в США

В Лебедевке на окраинах села продолжаются интенсивные бои. Российские подразделения сумели выбить украинские силы из нескольких опорных пунктов, несмотря на попытки противника подтянуть резервы для удержания своих позиций. На юге Суджанского района проводятся операции по очистке лесных участков у Куриловки, где ВСУ пытались наладить логистические маршруты.


Фото: iStock/bruev

Херсонское направление


На Херсонском направлении российские силы продолжают целенаправленную боевую работу по позициям ВСУ. За последние сутки противник выпустил 40 артиллерийских снарядов по десяти населенным пунктам на левом берегу Днепра. В результате обстрелов пострадали гражданские лица: в Днепрянах ранены двое местных жителей, а в Пролетарке травмы получила женщина. Несмотря на постоянное давление, российские войска удерживают свои позиции и наносят ответные удары.Угледарское направление

Угледарское направление остается одним из самых напряженных участков фронта. К северо-западу от Великой Новоселки продолжаются ожесточенные бои, а к северу от села Вольное Поле российские войска атакуют систему опорных пунктов ВСУ.


Торецкое направление


В Торецке российские силы продолжают поэтапную зачистку территории. Небольшие группы ВСУ пытаются проникнуть в город для создания боевых позиций, однако о наличии крупных формирований противника в городе не сообщается. Такая тактика заставляет ВС РФ расходовать значительные ресурсы на удержание периметра, включая бои в Щербиновке. Несмотря на трудности, российские войска продолжают сохранять инициативу.

Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт в Курской области
Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт в Курской области


Купянское направление


Купянский фронт остается зоной интенсивных боев на нескольких участках. ВСУ организуют контратаки в районах Фиголевки, Кутьковки и Западного, стараясь сдержать наступление российских штурмовиков. ВС РФ продолжают оказывать давление на позиции противника, что вынуждает его перебрасывать резервы с других направлений. Особенно ожесточенные бои идут на окраинах Кондрашовки и в районе Калиново-Голубовки. На плацдарме у Тополей продвижение затруднено из-за усиленной обороны ВСУ.

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Вэнс обвинил европейских лидеров в двуличии из-за их заявлений об Украине
Вэнс: европейские лидеры ведут себя двулично касательно конфликта на Украине
04 марта 2025, 09:19

Фото: iStock/rarrarorro

Публичные заявления европейских лидеров о конфликте на Украине сильно отличаются от того, что они говорят по этому вопросу в частном порядке. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Fox News.
По его словам, некоторые главы европейских государств в публичном поле заявляют о непоколебимости поддержки Киева столько, сколько это будет необходимо. Однако в частном порядке политики требуют начала переговоров и завершения украинского конфликта, подчеркнул вице-президент Соединенных Штатов.

Вэнс отметил, что гораздо важнее то, что они говорят в частном порядке относительно украинского конфликта.

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Стало известно, зачем Трамп приостановил военную поддержку Украины
Times: Трамп приостановил военную помощь Киеву для давления на Зеленского
04 марта 2025, 09:17

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп решил приостановить военную помощь Украине, чтобы надавить на Владимира Зеленского для подписания сделки по украинским ресурсам, но без предоставления гарантий безопасности для Киева. Об этом пишет британская газета The Times.
«Белый дом заставит Зеленского отказаться от своих требований о гарантиях безопасности в рамках сделки по добыче полезных ископаемых, которую две страны должны были подписать в пятницу», — говорится в статье.

Издание пишет, что если Зеленский продолжит оттягивать подписание соглашения по ресурсам, то он только усугубит положение ВСУ и свои позиции за столом переговоров, тем временем переговорные позиции России только усилятся.

Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации Белого дома, сообщил, что США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с РФ. По данным американских СМИ, речь идет даже о тех поставках, которые уже отправлены. Они до Украины уже не дойдут.

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«Это катастрофа»: на Украине отреагировали на приостановку военной помощи от США
Депутат Рады Гончаренко* назвал приостановку помощи США для Киева катастрофой
04 марта 2025, 09:03

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* назвал катастрофой приостановку помощи со стороны США для Украины и призвал Владимира Зеленского извиниться перед президентом США Дональдом Трампом.
«Это катастрофа. Но сейчас нужно не посыпать голову пеплом и не тыкать пальцами, а работать. Решить вопрос с администрацией Трампа: хочет извинений – извиниться», — написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.

Он считает, что руководство Украины должно руководствоваться разумом, а не эмоциями. Так как страна полностью зависит от США. Так, по словам нардепа, Киеву необходимо играть не против американского президента Дональда Трампа, а вместе с ним.

Также Гончаренко* отметил, что Украине следует разработать конкретный план, как «выжить без помощи США». Тем не менее он полагается, что еще не все потеряно, и Киев сможет выйти из сложившейся ситуации с не такими большими потерями, как кажется, однако для этого Зеленский должен перестать бороться за свой рейтинг, подчеркнул Гончаренко.

Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации Белого дома, сообщил, что США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с РФ.

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*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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