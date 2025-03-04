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Украинские пограничники не хотят выполнять приказы в Курской области

Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские пограничники не хотят выполнять боевые распоряжения командования ВСУ по проведению операций в Курской области. Об этом свидетельствует видеозапись, предоставленная хакерами из группировки RaHDIt агентству РИА Новости.
На кадрах пограничникам ВСУ зачитали боевые распоряжения руководства погранотряда на выполнение заданий в Курской области в селе Стецковка и поселке Иволжанское Сумской области. Однако некоторые украинцы попытались отказаться от выполнения поставленных задач.

«Не готов в связи с морально-психологическим состоянием, наличием трех несовершеннолетних детей, отсутствием сопровождения, отсутствием ориентирования на местности, разведки и доразведки, дополнительных позиций, плохой радиосвязью: в зоне проведения задач отсутствует связь со смежными подразделениями», — рассказывает на видео украинец.

Другой украинский пограничник объяснил свой отказ отправиться на задание в Курскую область тем, что не хочет умирать. Еще один сказал, что не отказывается, однако не может по состоянию здоровья. Тогда зачитывающий боевое распоряжение заявил, что отказ от выполнения приказа грозит лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

Кроме того, из разговора стало понятно, что боевики имеют проблемы с техникой, которая неисправна и не может выехать на операцию.

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В Пентагоне подтвердили приостановку военной помощи Украине
04 марта 2025, 08:17

Фото: iStock/ValleraTo

Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.
«Могу подтвердить сообщения о паузе в оказании военной помощи Украине. У меня нечего добавить к этому», — сказал представитель пресс-службы ведомства.

Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации Белого дома, сообщил, что США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с РФ.

Отмечается, что речь идет лишь о паузе, а не прекращении поддержки Украины навсегда.

Накануне сообщалось, что Трамп планирует обсудить с членами своей администрации целесообразность предоставления помощи Киеву.

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БПЛА ВСУ атаковали промпредприятие в Сызрани
Федорищев: БПЛА атаковали одно из промпредприятий Сызрани
04 марта 2025, 08:10

Фото: iStock/NiseriN

Дроны ВСУ атаковали ночью одно из промпредприятий в Сызрани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Уточняется, что вражеские беспилотники были ликвидированы. В результате атаки никто не пострадал.

Федорищев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Боевики ВСУ сожгли церковь в Погребках Курской области
04 марта 2025, 08:05

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Украинские боевики в Погребках Курской области сожгли православную церковь. Об этом рассказал российский военнослужащий группировки войск «Север», его слова приводит ТАСС.
«Украинские солдаты получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе», — сказал российский боец.

Он отметил, что в Погребках российские военные уничтожили не только боевиков ВСУ, но и американскую бронетехнику Bradley двумя ударами БПЛА.

На сегодняшний день бойцы подразделений группировки войск «Север» продолжают продвижение в Курской области вперед. Российские силы выбивают украинских боевиков из населенных пунктов российского приграничья, уничтожают их укрепленные позиции и берут в плен.

Об освобождении Погребков Минобороны РФ официально сообщило 28 февраля.

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В России ответили на идею о размещении европейских миротворцев на Украине
Постпред Ульянов: РФ категорически против размещения миротворцев из ЕС на Украине
04 марта 2025, 07:15

Фото: iStock/ffikretow

Россия выступает резко против идеи отправки европейских миротворцев на Украину, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
Ульянов считает предложение по размещению миротворцев ЕС на Украине крайне сомнительным. Он привел две главные причины того, что не так с «задумкой» Запада.

«Во-первых, Европейский союз не беспристрастен, а миротворцы должны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против», — написал дипломат.
Ранее «Радио 1» передавало, что Трамп объявил о прекращении всей военной помощи Украине. В то же время стало известно о последних сообщениях с «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 — 3 марта на ней вновь зафиксировали активность. Отмечается, что за февраль станция выходила в эфир 46 раз.

Также в ночь с 3 на 4 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержана супружеская пара, подозреваемая в убийстве и расчленении тела знакомого. Примечательно, что при изучении пары убийц вскрылось, что "жена" в паре на самом деле была трагсгендером*, сменившим пол* с мужского на женский пару лет назад.

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Слюсарь: Возгорания в Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ успешно потушили
04 марта 2025, 06:25

Фото: iStock/Distortion Media

Возгорания в Чертковском районе, вызванные ночной атакой беспилотников ВСУ, были оперативно ликвидированы дежурными службами. Человеческих жертв нет, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Юрий Слюсарь.
В Новошахтинске воздушная атака также отразилась без последствий для наземных объектов.

Жители Верхнедонского района обнаружили обломки БПЛА самолётного типа у хутора Павловский. Специалисты в течение дня проведут осмотр и обезвреживание объекта.

«Прошу всех, кто обнаружит упавшие беспилотники, а также их части, ни в коем случае не приближаться к ним и не трогать обломки - это опасно! Сразу же сообщайте о найденных предметах в экстренные службы по телефону 112. Берегите себя!», — написал Слюсарь.
Ранее «Радио 1» передавало, что в результате массированной атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области произошло два возгорания: на нефтепроводе (в Чертковском районе) и на складе промобъекта (в селе Сохрановка).

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