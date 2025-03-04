Украинские пограничники не хотят выполнять приказы в Курской области

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Украинские пограничники не хотят выполнять боевые распоряжения командования ВСУ по проведению операций в Курской области. Об этом свидетельствует видеозапись, предоставленная хакерами из группировки RaHDIt агентству РИА Новости.
На кадрах пограничникам ВСУ зачитали боевые распоряжения руководства погранотряда на выполнение заданий в Курской области в селе Стецковка и поселке Иволжанское Сумской области. Однако некоторые украинцы попытались отказаться от выполнения поставленных задач.
Другой украинский пограничник объяснил свой отказ отправиться на задание в Курскую область тем, что не хочет умирать. Еще один сказал, что не отказывается, однако не может по состоянию здоровья. Тогда зачитывающий боевое распоряжение заявил, что отказ от выполнения приказа грозит лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.
Кроме того, из разговора стало понятно, что боевики имеют проблемы с техникой, которая неисправна и не может выехать на операцию.
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«Не готов в связи с морально-психологическим состоянием, наличием трех несовершеннолетних детей, отсутствием сопровождения, отсутствием ориентирования на местности, разведки и доразведки, дополнительных позиций, плохой радиосвязью: в зоне проведения задач отсутствует связь со смежными подразделениями», — рассказывает на видео украинец.
Другой украинский пограничник объяснил свой отказ отправиться на задание в Курскую область тем, что не хочет умирать. Еще один сказал, что не отказывается, однако не может по состоянию здоровья. Тогда зачитывающий боевое распоряжение заявил, что отказ от выполнения приказа грозит лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.
Кроме того, из разговора стало понятно, что боевики имеют проблемы с техникой, которая неисправна и не может выехать на операцию.
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Элина Позднякова